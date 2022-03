Neue Eskalationsstufe im Krieg zwischen Russland und der Ukraine mit potenziell gefährlichen Folgen: Die russischen Streitkräfte haben in der Nacht zu Freitag, 4.3.2022, das ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja angegriffen und beschossen. Ein Brand brach aus.

Der Beschuss löste weltweit Empörung und Besorgnis wegen atomarer Strahlung aus, denn der Angriff erinnert viele an die Folgen des Super-Gaus in Tschernobyl 1986 , die bisher größte Atomkatastrophe in der Geschichte der Menscheit.

Brand in Atomkraftwerk durch russische Truppen

Auf der Anlage, sie ist Europas größtes Atomkraftwerk, brach ein Feuer aus, zunächst war unklar, welcher Teil der anlage genau betroffen war. Versuche der ukrainischen Feuerwehr, das Feuer zu löschen, wurden behindert: Russische Soldaten ließen die Löschtrupps nach Angaben der Feuerwehr nicht zum Brandort durch.

Erst nach Stunden erhielten die einsatzkräfte demnach Zugang und konnten den Brand löschen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warf Russland "Nuklear-Terrorismus" vor, mehrere Länder, darunter Großbritannien, äußerten heftige Kritik an dem Tabu-Bruch.

Am Freitagmorgen hieß es dann aus Kiew, die russische Armee habe das Gelände des Atomkraftwerks besetzt. Aber die Lage sei offenbar gesichert: „Das Betriebspersonal kontrolliert die Energieblöcke und gewährleistet deren Betrieb", teilte die ukrainische Atomaufsichtsbehörde mit. Ein Leck sei an dem Kraftwerk nicht festgestellt worden. Es seien keine Veränderungen in der radioaktiven Strahlungsbelastung registriert worden.

Internationale Kritik an Angriff auf AKW

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach von einem gezielten Beschuss von Reaktorblöcken durch russische Panzer. Energieminister Herman Haluschtschenko forderte ein Eingreifen der Nato. Der britische Premierminister Boris Johnson sagte, die „rücksichtslosen Aktionen“ des russischen Präsidenten Wladimir Putin „könnten nun die Sicherheit ganz Europas direkt gefährden“. Er wolle „in den kommenden Stunden“ eine Sondersitzung des UN-Sicherheitsrates erreichen. US-Präsident Joe Biden forderte Russland auf, militärische Aktivitäten im Gebiet um das Kernkraftwerk einzustellen.