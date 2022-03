„Vor dem Krieg ist das Brot bei uns zu Hause immer vertrocknet. Und jetzt standen wir in Kiew nach Brot in Schlangen an. Sie haben es kostenlos ausgegeben. Ich habe sogar um ein zweites gebeten, für meine Tochter.“ Als Viktoria das sagt, steht sie mit ihrer 14-jährigen Tochter Olga an einer Ta...