Am Mittwochmorgen rückten 250 Polizisten und Fahnder aus, um Häuser und Objekte des russischen Oligarchen Alisher Usmanow zu durchsuchen. Der Schwerpunkt der Razzia war im oberbayerischen Rottach-Egern am Tegernsee. Dort besitzt Usmanow mehrere Villen und Grundstücke, teils direkt am See. Insgesa...