Morgens um halb acht meldet sich eine Moskauer Bekannte per Whatsapp: „Wie sieht es bei Dir mit Skifahren aus, hast du die Saison schon beendet?“ Dmitro Durnew, Journalist in Kiew, wurde früher geweckt. „Gegen fünf Uhr gab es eine starke Explosion, in der Gegend des Flughafens Borispol, kein...