Friedrich Merz stattet Kiew einen Besuch ab. Dass die Visite den Krieg auch nur um eine Sekunde verkürzt, ist unwahrscheinlich. Schließlich bringt Merz nur sich selbst mit. Was will der CDU-Vorsitzende also in der Ukraine? Das ist noch unklarer, als der Besuch von Gregor Gysi und Genossen. Da geht...