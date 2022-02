Immerhin beteiligt sich die Bundesrepublik nun auch sichtbar an den Bemühungen, einen Krieg in der Ukraine zu verhindern. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat zwar wiederholt gesagt, dass er im ständigen Kontakt mit den wichtigen Ansprechpartnern in Moskau, Washington, Paris oder Brüssel stehe, do...