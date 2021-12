Schlimmer hätte die Woche für Boris Johnson nicht laufen können. Zuerst erlebte der britische Premierminister die größte Rebellion seiner Hinterbänkler in der konservativen Partei: In einer Abstimmmung über neue Anti-Corona-Maßnahmen hatten am Dienstag 98 Tory-Abgeordnete gegen die Einführu...