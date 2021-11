Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro die Stunde. Das war ein zentrales Wahlversprechen das designierten Kanzlers Olaf Scholz (SPD). Der Koalitionsvertrag der Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP steht. Unter dem Titel „Mehr Fortschritt wagen“ haben die Parteien mehrere große Veränderungen angekündigt, darunter diedie Stunde. Das war ein zentrales Wahlversprechen das designierten Kanzlers Olaf Scholz (SPD).

Was steht im Koalitionsvertrag zum Mindestlohn?

zum Mindestlohn? Ab wann könnte er eingeführt werden?

könnte er eingeführt werden? Sind zwölf Euro brutto oder netto gemeint?

Zwölf Euro Mindestlohn: Was steht im Koalitionsvertrag?

„Leistung muss anerkannt und Arbeit gerecht bezahlt werden. Darum werden wir den Mindestlohn auf 12 Euro anheben und uns für Entgeltgleichheit von Frauen und Männern einsetzen.“ Damit steigen die Ampel-Parteien im Vertrag zum Thema ein. Genau genommen schreiben die Parteien, dass es sich um eine „einmalige“ Erhöhung handeln soll – das bedeutet, dass sich die Regierung nicht auf weitere Anpassungen des Mindestlohns festlegen will. Aber, zumindest soll die Mindestlohnkommission dann mögliche weitere Erhörungen debattieren. Der 450-Euro-Job (Mini-Job) wird an den Mindestlohn angepasst und ist fortan ein 520-Euro-Job.

Mindestlohn: Ab wann wird er angehoben?

Aktuell liegt der Mindestlohn bei 9,82 Euro. Die bisherige Bundesregierung hat eine weitere Erhöhung ab dem 1. Juli 2022 vereinbart: Dann beträgt der Mindestlohn 10,45 Euro.

Wann genau der Mindestlohn in Höhe von 12 Euro beschlossen wird, ist noch unklar. In der Regel gibt die Mindestlohnkommission alle zwei Jahre eine Empfehlung ab – das nächste Mal im Sommer 2022. Sollte die neue Bundesregierung bis dahin abwarten, würde der gesetzliche Mindestlohn zum 1. Januar 2023 auf 12 Euro steigen. Die neue Regierung könnte aber auch entscheiden, die Anhebung früher vorzunehmen. Denkbar wäre zum Beispiel, dass die Anhebung auf 10,45 Euro übersprungen wird und im Sommer 2022 dann direkt auf 12 Euro nachjustiert wird. Da der Mindestlohn ein so zentraler Punkt für die Kampagne von Olaf Scholz war, kann davon ausgegangen werden, dass er die Anhebung schnell vornehmen will.

12 Euro brutto oder netto?

Der gesetzliche Mindestlohn wird immer im brutto angegeben. Das heißt, das ist das Gehalt vor Abzügen wie Sozialversicherungsbeiträge oder Steuern.

Koalitionsvertrag der Ampel: Was wurde noch beschlossen?

