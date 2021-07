Im kanadischen Lytton, einem beschaulichen 250-Einwohner-Dorf in British Columbia, ähneln die Temperaturen im Sommer eigentlich jenen Freiburgs. Während das Thermometer im Breisgau am Sonntag allerdings 27 Grad anzeigte, wurde in Lytton zuletzt ein Hitzerekord nach dem anderen gebrochen: erst 46,6...