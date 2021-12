Schaut man sich die Pläne von Wirtschaftsminister Habeck an, ist man verwundert, dass der Koalitionsvertrag Teilen der Grünen nicht grün genug ist. 80 Prozent des Stroms soll in Zukunft aus erneuerbaren Energien stammen. Momentan sind es 46 – bei einem geringeren Stromverbrauch, als wir ihn in ...