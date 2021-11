Es sind katastrophale Zahlen, die Klimaforscher in Glasgow präsentierten. Die CO 2 -Emissionen werden 2021 fast so hoch sein wie vor Corona. Wenn sich der Trend fortsetzt, gibt es 2022 einen Anstieg der Schadstoffe. Hauptverantwortlich dafür ist China. Nun wäre es leicht, mit dem Finger auf das Rei...