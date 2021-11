Die Weltklimakonferenz in Glasgow ist in die entscheidende zweite Woche gegangen. Zahlreiche Minister und Regierungschefs aus aller Welt sind am Montag in die schottische Hafenstadt gereist, um jene Impulse zu setzen, die einer politischen Ebene bedürfen. Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD)...