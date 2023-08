Der CO 2 -Preis steigt 2024 auf 40 Euro pro Tonne, 2025 auf 50 Euro und auch in den Folgejahren sind weitere Anhebungen geplant. So sieht es der Entwurf des Haushaltsfinanzierungsgesetzes vor. Heizen und Tanken wird dann teurer. Um die Mehrbelastung abzufedern, hatte sich die Ampel in ihrem Koalitions...