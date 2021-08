Patrick Graichen hatte fast schon prophetische Weitsicht. Kurz bevor das Bundesverfassungsgericht die Regierung zu mehr Klimaschutz verdonnerte, hat der Chef der Denkfabrik „Agora Energiewende“ gemeinsam mit anderen Think Tanks einen Plan vorgelegt, wie Deutschland schon 2045 klimaneutral werden, also fünf Jahre früher als geplant auf den Ausstoß von CO 2 verzichten könnte. Er wurde gehört. Die Regierung präsentierte ein neues, verschär...