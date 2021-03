Stunde der Wahrheit in Köln. Kommt endlich ans Licht, in welchem Umfang in der Erzdiözese Köln Kinder und Jugendliche von Klerikalen und kirchlichen Mitarbeitern sexuell missbraucht wurden? Und: Wird offengelegt, wer zu welcher Zeit Verdachtsmomente ignoriert beziehungsweise vertuscht hat? Kardin...