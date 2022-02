Die Richtung ist klar: Große Teile der katholischen Bischöfe und vor allem die Laien wollen Veränderungen: in der Sexuallehre, beim Pflichtzölibat, bei der Machtteilung. Das machen die Abstimmungen bei der dritten Synodalversammlung in Frankfurt deutlich. Widerstände gibt es auch. So warnte de...