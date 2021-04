Je früher desto Laschet, je später desto Söder – so lautet eine gängige Formel zur Einschätzung des Kampfes um die Kanzlerkandidatur in der Union. Nun steht die Entscheidung kurz bevor, aber was die Stunde geschlagen hat, ist noch nicht wirklich klar. So rasch wie er es eigentlich wollte, nä...