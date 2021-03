Selbst gläubigen Christen fällt es mitunter nicht ganz leicht, zu erklären, was genau an Pfingsten gefeiert wird. Für die meisten Bundesbürger bedeutet es vor allem: ein paar Tage frei und hoffentlich schönes Wetter. Fest steht, dass mit Pfingsten nach genau 50 Tagen die Osterzeit endet. Und in diesem Jahr für die Unionsparteien – allerspätestens – auch die Suche nach einem Kanzlerkandidaten. Wobei die verbalen Verrenkungen, die um die Auslegung des Zeitplans „zwischen Ostern und Pfingsten“ gemacht werden, bereits ein deutlicher Hinweis darauf sind, wie kompliziert sich die Sache gestaltet. Das liegt daran, dass der eine, Armin Laschet nämlich, strukturell klar im Vorteil ist, der andere aber, Markus Söder, politisch die Nase vorn zu haben scheint. Und um die Angelegenheit noch verworrener zu machen, kommt jetzt die Maskenaffäre obendrauf, bei der noch nicht ganz klar ist, welcher der beiden Unionsparteichefs am Ende der beschädigtere ist, und was das alles für die K-Frage bedeutet.

Für Laschet spricht das Recht der Gewohnheit

Strukturell betrachtet ist die Sache jedenfalls ziemlich einfach: Laschet ist Chef der weitaus größeren Partei im Unionsbündnis und als solcher steht er quasi in der Tür, durch die sein Kollege und Rivale Söder erst mal hindurchmüsste. Bislang hat sich Laschet in diesem Durchgang ziemlich breitbeinig positioniert und in jeder öffentlichen Äußerung quasi ein paar Millimeter mehr in Anspruch genommen. Hinzu kommt: Für Laschet sprechen das Recht der Kanzlerkandidaten-Gewohnheit in der Union sowie die Tatsache, dass er, wenn auch knapp, gerade erst zum Parteichef gewählt wurde und niemand in der CDU Interesse daran haben kann, den nach einjähriger Hängepartie gefundenen Anführer gleich wieder zu beschädigen. Für Söder bedeutet das: Er müsste Laschet zur Seite räumen, was nur gelingen kann, wenn sich Hilfe beim Schieben und Ziehen findet.

Viel Zeit für die Formation einer kraftvollen Söder-Bewegung bleibt nicht mehr. Und nicht nur die Laschet-Anhänger in der Union weisen darauf hin, dass man ja nicht mal wisse, ob Söder auch tatsächlich wolle. Oder ob der Mann aus Bayern einfach nur so lange wie möglich seinen Fuß in ebenjener Tür behalte.

Politisch allerdings sieht das Bild ganz anders aus: Da ist Söder mit seinen weit besseren Umfragewerten der starke Mann, was er auch seinem Talent zum kraftvollen Auftritt zu verdanken hat. Beispiel Verhaltenskodex: Söder inszenierte seine Reaktion auf die inzwischen zahlreichen Ungereimtheiten in der CSU natürlich an einem Sonntag und natürlich mit maximaler Wortgewalt, während Laschet Ähnliches schon vor einer Woche in der CDU durchgesetzt hatte – was ihm prompt als Ablenkungsmanöver vom Landtagswahldesaster ausgelegt worden war. Diese Wahrnehmungsunterschiede kann man ungerecht nennen, sie sind aber in der Politik eine durchaus harte Währung. Was in der Union am Ende mehr zählt, politische Leuchtkraft oder strukturelle Zähigkeit, ist offen. Dass Laschet aber seine Steherqualitäten in Siege verwandeln kann, hat er erst im Januar in seiner eigenen Partei unter Beweis gestellt.

