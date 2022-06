Millionen Elektroautos auf deutschen Straßen, an jeder Ecke Ladesäulen und der Ausstoß von CO 2 -Emissionen ist minimal – so stellen sich Politiker die Zukunft der Mobilität vor. Dass es soweit kommt, ist beschlossene Sache. Auch viele Autohersteller haben die Abkehr vom Verbrennungsmotor vollzo...