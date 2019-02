Sicherheit Zwischen Kriegshysterie und Wettrüsten

Moskau / Stefan Scholl

Russland sei weiter bereit, über den INF-Vertrag zu verhandeln, hat Präsident Wladimir Putin am Samstag versichert. Die Frage ist nur, wann? „Wir warten, bis unsere Partner reif genug sind, um mit uns einen gleichberechtigten, gehaltvollen Dialog über dieses äußerst wichtige Thema zu führen.“

Russland ist dem Beispiel der USA gefolgt und hat seine Teilnahme am INF-Vertrag über das Verbot landgestützter Kurz- und Mittelstreckenraketen außer Kraft gesetzt. So bleibt dem Abkommen noch eine Galgenfrist von sechs Monaten, danach erlischt es automatisch.

Initiator dieser Vertragsauflösung ist Washington. Aber auch die Russen sind eifrig dabei, das Abkommen zu begraben. Putin wies am Samstag Verteidigungsminister Sergej Schoigu an, eine bodengestützte Modifikation des bereits auf Schiffen stationierten Marschflugkörpers „Kaliber“ zu erarbeiten. Zudem soll eine neue ballistische Mittelstreckenrakete mit Hyperschallgeschwindigkeit gebaut werden. Der russische Präsident schränkte ein, man werde beide Waffen erst in Stellung bringen, wenn vergleichbare US-Raketen in Europa oder anderen Ländern auftauchten. Außerdem seien diese Neuwaffen ohne Mehrausgaben, durch Umwidmungen im laufenden Militärhaushalt, zu finanzieren. „Wir dürfen und werden uns nicht in ein kostspieliges Wettrüsten hineinziehen lassen“.

Nach Ansicht vieler Moskauer Experten ist der Rüstungswettlauf aber im vollen Gange. Vor allem eine neue Hyperschall-Mittelstreckenrakete könnte die russischen Wehrausgaben, – laut Moskauer Generalstab mit 50 Milliarden Dollar 14-mal kleiner als die der USA – , ziemlich belasten. „Wenn es tatsächlich zu ihrer Herstellung kommt, wird sie nicht billig“, erläutert Andrei Baklizki vom Moskauer PIR-Zentrum für Außen- und Militärpolitik dem Nachrichtenportal RPK. „Sie kann zur Eskalation führen, weil dann die Amerikaner auch beschließen, solch eine ballistische Rakete zu bauen.“

Die neuen Mittelstreckenraketen, von denen Putin am Wochenende geredet hat, unterstrichen die Aufrüstungspolitik noch, die der Staatschef schon im vergangenen März verkündet hatte, sagt der Militärexperte Alexander Golz unserer Zeitung. „Damals demonstrierte er eine ganze Reihe von Waffensystemen, die Russland besitze, der Rest der Welt aber nicht. Das war schon die Einladung zum Wettrüsten.“

An der atomaren Aufrüstung beteiligen sich inzwischen außer Russland und den USA zahlreiche andere Mächte, vor allem China. Dessen Kernwaffenarsenal verstößt nach Ansicht von US-Offiziellen zu 95 Prozent gegen den INF-Vertrag, die Chinesen haben also kaum Interesse an einem neuen multilateralen Verbot. China besitzt etwa 2000 Mittelstreckenraketen, darunter moderne DF-26-Marschflugkörper, die mit einer Reichweite von 4500 Kilometern Schiffsziele im gesamten südchinesischen Meer und dem Westpazifik bedrohen können.