Kommentar Günther Marx zur Umfrage unter EU-Bürgern Zwiespalt Europa

Berlin / Günther Marx

Die hohen Zustimmungswerte laut „Eurobarometer“ zur EU sind überraschend. Haben die Italiener nicht eben mit großer Mehrheit EU-ablehnende Parteien gewählt? Gehen nicht betont nationalistische Regierungen in Ungarn oder Polen Europa auf die Nerven? Wählen nicht auch Deutsche, Niederländer oder Skandinavier Parteien, die trotz pro-europäischer Grundüberzeugung zugleich gehörige Skepsis zeigen, wenn der Franzose Macron integrationspolitisch auf die Tube drückt? Und sind die Briten nicht auf dem Weg nach draußen?

Berechtigte Einwände, aber nicht die ganze Wahrheit. Gerade der Brexit hat die Sorge vor dem Zerfall der EU wachsen lassen. Da erscheint die Gemeinschaft wie ein Rettungsanker. Und die Wahlen in Italien lassen sich auch als Abrechnung mit einem System erklären, das unfähig war, das Land aus der Krise zu führen.

Nicht auszuschließen ist aber, dass diejenigen, die ­wissen, was sie an Europa haben, in der Frage „Wer zahlt die Zeche?“ wieder auf Gegenkurs gehen. Man sollte die Umfrage nicht überbewerten. Aber ein Hinweis darauf, dass Europa nicht verloren ist, ist sie auch.