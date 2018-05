Italien Zweifel an designiertem Ministerpräsidenten Conte

Rom / Bettina Gabbe

Kurz vor der Zielgeraden erfährt die Regierungsbildung in Italien unerwartet eine weitere Verzögerung. Die rechtspopulistische Lega und die Anti-Establishment-Bewegung der Fünf Sterne hatten sich nach zähen Verhandlungen auf den parteilosen Jura-Professor Giuseppe Conte als Ministerpräsidenten geeinigt. Staatspräsident Sergio Mattarella zögert jedoch nach wie vor, den 54-jährigen mit der Regierungsbildng zu beauftragen.

Der Anwalt und Professor für Privatrecht an der Universität Florenz verweist in seinem Lebenslauf auf prestigeträchtige Studien weltweit, darunter an der New York University. Auf Anfrage der „New York Times“ teilte die Hochschule jedoch mit, Contes Name sei nicht in den Registern verzeichnet. Auch ein in seinem Lebenslauf verzeichnetes Kulturinstitut in Wien existiert nur unter ähnlichem Namen als Sprachenschule.

Diplomat als Unterstützung

Überdies bestehen Zweifel daran, ob Conte über genügend Autonomie gegenüber den Parteichefs von Lega und Fünf Sterne verfügt. Laut Verfassung gibt der Ministerpräsident die politische Linie der Regierung vor. Die Chefs der Lega, Matteo Salvini, und der Fünf-Sterne-Bewegung, Luigi Di Maio, beanspruchten nach der Parlamentswahl vom 4. März dieses Amt jeweils für sich. Nachdem beide verzichteten, ist Conte vor allem als ausführendes Organ für den von beiden Parteien ausgearbeiteten Koalitionsvertrag vorgesehen.

Salvini dürfte sich als Innenminister um die von der ausländerfeindlichen Lega angestrebte raschere Abschiebung abgelehnter Asylbewerber bemühen. Di Maio will als Superminister für Arbeit und Wirtschaftsentwicklung das Grundeinkommen von 780 Euro einführen, als dessen Vorstufe eine grundlegende Reform der Arbeitsämter vorgesehen ist. Kopfschmerzen dürfte dem stets unaufgeregt auftretenden Staatspräsidenten vor allem der als Wirtschaftsminister vorgesehene Paolo Savona machen. Der 82-Jährige ist für Euro-kritische Positionen bekannt. Zu den Aufgaben des Staatspräsidenten bei der Regierungsbildung gehört, die Vereinbarkeit der Pläne eines künftigen Kabinetts mit den internationalen Verpflichtungen Italiens, allen voran der EU, zu überprüfen.

Für Ausgleich zwischen den Forderungen der einen und Befürchtungen der anderen Seite soll Conte sorgen. Sollte er tatsächlich Ministerpräsident werden, dürfte dem neuen Regierungschef ohne Erfahrung in Politik und Verwaltung im Außenministerium ein Diplomat zur Seite stehen: Giampiero Massolo wäre bereits der dritte Ex-Botschafter an der Spitze des Ministeriums.