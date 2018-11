Glosse Wundersames Jahr

Berlin / Stefan Kegel

Das Jahr 1666 war ereignisreich: In London brannten fast alle Häuser ab, Isaac Newton präsentierte der Welt die klassische Mechanik. Der Erbauer der Dresdner Frauenkirche wurde geboren, genauso wie Iwan V., später russischer Zar.

Warum das wichtig ist? Weil es einen Zeitgenossen von ihnen gibt, der kommendes Jahr bei den Wahlen im indischen Bundesstaat Andhra Pradesch wählen darf. Das ist schwer zu glauben, steht aber so im Wählerregister. 352 Jahre ist er demnach alt. Und er ist nicht allein. Bei der Untersuchung der Wählerlisten hat ein Informatik-Ingenieur bei fast jedem Sechsten der 36 Millionen registrierten Wähler Unstimmigkeiten gefunden. Darunter waren tausende über-Hundertjährige und ein Einjähriger, was selbst im sonst gelassenen Indien Erstaunen auslöste.

Zu solchen Mitteln muss man in Hessen oder Florida nicht greifen. Da ist es auch so spannend genug. In beiden Bundesländern – diesseits und jenseits des Atlantiks – werden Stimmen der zurückliegenden Wahlen neu ausgezählt. Und vielleicht geschieht ein Wunder wie vor einigen Jahren auf der griechischen Insel Zakynthos, als Hunderte Empfänger von Blindengeld nach einer Kontrolle wieder sehen konnten. Vielleicht also wird ja Thorsten Schäfer-Gümbel Ministerpräsident in Hessen, und die Demokraten gewinnen Florida. 1666 jedenfalls ging als annus mirabilis in die Geschichte ein – als „Jahr der Wunder“.