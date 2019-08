Religionen haben eine Verantwortung für den Frieden. Das ist der Geist der Weltversammlung der Religionen, die erstmals in Deutschland tagt. Annette Schavan hat maßgeblich dazu beigetragen. In Lindau treffen sich Vertreter aus 17 Religionen. Für die ehemalige Vatikanbotschafterin Annette Schavan ist das ein Beweis für die Lebendigkeit von Religion.Religionen bekommen eine immer größere BedeutungIn wenigen Tagen tagt die Weltversammlung Religionen für den Frieden in Lindau. Sie hab...