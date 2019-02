Kennzeichen-Abgleich Warum Karlsruhe der Fahndung Grenzen setzt

Karlsruhe. / Christian Rath

Der automatische Abgleich von Auto-Nummernschildern mit Fahndungsdateien ist doch ein Grundrechtseingriff. Das entschied das Bundesverfassungsgericht und korrigierte ein eigenes Urteil aus dem Jahr 2008. Die Landespolizeigesetze in Bayern, Baden-Württemberg und Hessen müssen nun punktuell nachgebessert werden.

Das Gericht setzte sich vor allem mit dem bayerischen Gesetz auseinander. In Bayern bestehen 22 stationäre Anlagen zum Kennzeichen-Abgleich (vor allem an Autobahnen) und drei mobile Systeme, die pro Jahr viele Millionen Nummernschilder scannen. Dabei werden die Kennzeichen abfotografiert und von einer Software in digitale Informationen übersetzt und mit Fahndungsdateien abgeglichen.

Wenn kein Treffer vorliegt, wird die Information sofort gelöscht. Allerdings arbeitet die Software fehlerhaft und kann oft die Zahlen 0 und 1 nicht von den Buchstaben O und I unterscheiden. Deshalb muss jeder „Treffer“ von einem Polizisten kontrolliert werden, über 90 Prozent entpuppen sich dabei als falsch. Mit den „echten“ Treffern werden vor allem Fahrzeuge erkannt, deren Halter die Versicherung nicht bezahlt haben.

Gegen den Kfz-Kennzeichenabgleich in Bayern klagte der Informatiker Benjamin Erhart. Es handele sich um „nutzloses Sicherheitstheater“, das aber geeignet sei, die Bevölkerung einzuschüchtern. Er klagte sich bisher erfolglos durch die Instanzen.

2008 vertrat das Gericht noch die Auffassung, dass nur Treffer einen Grundrechtseingriff darstellen. Dies hat der Erste Senat nun korrigiert. Es handele sich schon bei der Erfassung der Nummernschilder und erst recht beim Abgleich mit Fahndungsdateien um die Verarbeitung personenbezogener Daten und damit um einen staatlichen Eingriff in die informationelle Selbstbestimmung.

Zur Rechtfertigung des Eingriffs sei also ein Gesetz erforderlich, das verhältnismäßig sein muss. Relevanz hat diese neue Definition des Eingriffs auch für Maßnahmen der Gesichtserkennung in Bahnhöfen und Flughäfen, die Innenminister Horst Seehofer (CSU) befürwortet.

Hauptanwendungsfall des Kfz-Kennzeichenabgleichs ist in Bayern die im Polizeigesetz geregelte Schleierfahndung. Diese Regeln müssen nun bis zum Jahresende nachgebessert werden.

In Baden-Württemberg und Hessen sei es nicht mit der Verfassung vereinbar, dass automatisierte Kennzeichenkontrollen zur Unterstützung polizeilicher Kontrollstellen bei der Fahndung und Strafverfolgung eingesetzt würden. Hier habe das Land keine Gesetzgebungskompetenz. Lediglich zur „Gefahrenabwehr“ sei der Einsatz zulässig. Außerdem seien die Regelungen teils unverhältnismäßig und müssten auf den Schutz von „Rechtsgütern von erheblichem Gewicht“ eingeschränkt werden.