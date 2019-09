Bei den Bränden im Amazonas-Becken seien in diesem Jahr Flächen in der Größe des gesamten deutschen Waldes gerodet worden, sagt der FDP-Bundestagsabgeordnete Christoph Hoffmann. Am Donnerstag wird seine Fraktion einen Antrag in den Bundestag einbringen, in dem die Bundesregierung aufgefordert wi...