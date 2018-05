Türkei Wahl: Aksener wird Präsident Erdogan gefährlich

Ankara / Gerd Höhler

Dass der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan die regulär erst im November 2019 fälligen Parlaments- und Präsidentenwahl auf den 24. Juni dieses Jahres vorzog, hat mehrere Gründe. Einer heißt Meral Aksener. Die Vollblutpolitikerin ist für Erdogan eine ernst zu nehmende Konkurrentin.

„Ich will Staatspräsidentin werden“ verkündete Meral Aksener bereits im vergangenen Oktober anlässlich der Gründung ihrer IYI-Parti, der Guten Partei. Für ihre Anhänger hat sie schon gewonnen: „Präsidentin Aksener“ skandieren sie jetzt bei den Kundgebungen, zu denen die Politikerin durchs ganze Land reist. Viele Bewunderer nennen sie respektvoll „Asena“, nach der Wölfin aus dem Ursprungsmythos der Türken.

Die 62-jährige Aksener ist keine politische Novizin. Von 1996 bis 1997 war die promovierte Historikerin Innenministerin, als erste Frau in diesem Amt. Später trat sie der ultra-nationalistischen MHP bei. Nach einer gescheiterten innerparteilichen Revolte gegen den MHP-Chef Devlet Bahceli wurden Aksener und Dutzende andere Dissidenten aus der Partei ausgeschlossen.

Aksener hat inzwischen viele frühere MHP-Wähler um sich gesammelt. Sie schöpft damit nicht nur Stimmen im nationalistischen Lager ab, auf das auch Erdogan angewiesen ist. Sie wirbt auch um die Stimmen religiös-konservativer Wähler.

Aksener präsentiert sich als überzeugte Nationalistin und konservative Muslima. Sie gibt sich volksnah und kampfeslustig. In Rhetorik und Schlagfertigkeit kann sie es mit dem Populisten Erdogan aufnehmen. Obwohl nur zwei Jahre jünger, scheint Aksener im Vergleich zu dem seit bereits 15 Jahren regierenden Erdogan eine neue, frische Politikergeneration zu verkörpern.

Sollte sie Erdogans Nachfolge antreten, will Aksener unter anderem den seit Juli 2016 geltenden Ausnahmezustand sofort aufheben. Den Übergang zum Präsidialsystem will sie rückgängig machen, die parlamentarische Demokratie wieder einführen und die EU-Beitrittsverhandlungen wiederbeleben. „Ich will unsere zutiefst gespaltene Nation wieder einen“, sagt Aksener.

Dass Aksener im ersten Wahlgang gewinnt, ist ausgeschlossen; in jüngsten Umfragen kommt sie auf rund 20 Prozent – knapp hinter dem Kandidaten der größten Oppositionspartei CHP, Muharrem Ince. Aber Aksener könnte Erdogan so viele Stimmen abspenstig machen, dass dieser den erhofften Durchmarsch im ersten Wahlgang nicht schafft. Sammeln die immerhin fünf Oppositionskandidaten mehr als 50 Prozent der Stimmen – und danach sieht es in den meisten Umfragen aus –, müsste Erdogan in einer Stichwahl gegen Ince oder Aksener antreten.