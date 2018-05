Zuwanderung Verstärkt mehr Entwicklungshilfe die Migration?

Berlin / Von André Bochow

Als der ARD-Journalist Martin Durm ein Flüchtlingslager im Tschad besuchte, traf er auf direkte Folgen europäischer Entwicklungshilfe. Mit EU-Mitteln werden dort Schreiner ausgebildet. Auf die Frage, was sie nach der Ausbildung für Pläne hätten, antworteten die Auszubildenden: „Nach Europa gehen.“ Die Schlepper könnte man dann ja bezahlen. „Mit dem Geld, das wir hier als Schreiner verdienen.“

Eine zufällige Begebenheit? Eher nicht. „Wir schaffen Zukunftsperspektiven vor Ort und bekämpfen Fluchtursachen“, haben CDU, CSU und SPD im Koalitionsvertrag verkündet. Durch „mehr Mittel für Entwicklungszusammenarbeit“. Migrationsforscher haben aber herausgefunden, dass erfolgreiche Entwicklung in der Regel zu wachsender Auswanderung führt – jedenfalls für einen gewissen Zeitraum. Die Wissenschaftler sprechen in diesem Zusammenhang vom „migration hump“, von einem „Migrationsbuckel“. Bei anhaltender Verbesserung der wirtschaftlichen Lage kommt es zwar irgendwann wieder zu einem Rückgang der Migration. Das kann aber durchaus lange dauern, wie die Autoren einer Studie der Stiftung Wissenschaft und Politik feststellen. „In Ländern mit sehr geringem Einkommen wie Niger oder Tschad kann es sich sogar um weit mehr als hundert Jahre handeln.“

Die Ursache-Folge-Kette geht so: Entwicklungshilfe ermöglicht eine bessere medizinische Versorgung, die wiederum zu einer niedrigeren Kindersterblichkeitsrate und zu einer höheren Lebenserwartung führt, was 15 bis 20 Jahre später eine höhere Arbeitslosigkeit zur Folge hat. Der Migrationsdruck steigt.

Fließt das Geld für Entwicklungszusammenarbeit also direkt in die Finanzierung von neuen Migrationsströmen? „Diese These stimmt nicht“, sagt Volkmar Klein (CDU), entwicklungspolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag. Er geht davon aus, „dass ein gutes Einkommen Zufriedenheit vor Ort erzeugt, so dass eine Flucht nicht notwendig ist oder reizvoll erscheint“. Kleins Kollege bei den Grünen, Uwe Kekeritz, stößt in das gleiche Horn. Der Zusammenhang zwischen Entwicklungshilfe und Migration werde „immer wieder hergestellt, um ein Schreckensszenario der Masseneinwanderung heraufzubeschwören“. Klar sei: „Wenn es keine positive Entwicklung gibt, wird es deutlich mehr Menschen geben, die fliehen.“

Bei der Stiftung Wissenschaft und Politik sieht man die „Kausalbeziehung“ zwischen Entwicklung und Migration „nicht so eindeutig, wie das Modell des ‚migration hump‘ suggeriert“. Viele Faktoren beeinflussten Migration, auch repressive Regime, Menschenrechtsverletzungen und staatliche Fragilität. Die Studie verweist ausdrücklich auf die positiven Effekte der Migration für die Herkunftsländer. Die Weltbank hat vorgerechnet, dass die Geldüberweisungen der Migranten dreimal so hoch sind wie die öffentliche Entwicklungshilfe. Daraus ziehen die Migrationsforscher den Schluss: Migration und Entwicklung würden „sich nicht gegenseitig ausschließen, sondern wechselseitig verstärken“. Was Einwanderungsgegner kaum beruhigen dürfte.

Ziel müsse es nach Ansicht der Wissenschaftler sein, „unsichere und irreguläre Wanderungen so weit wie möglich zu vereiteln und darüber hinaus freiwillige, sichere und legale Formen der Migration zu fördern“. Im Prinzip sehen das auch die meisten Entwicklungspolitiker so. Differenzen gibt es, wenn die Bundeswehr in die Überlegungen einbezogen wird. „Wir sprechen vom sogenannten vernetzten Ansatz, ohne den Entwicklungszusammenarbeit in vielen Regionen gar nicht mehr möglich wäre“, sagt CDU-Politiker Klein. Kekeritz (Grüne) glaubt nicht an militärische Konfliktlösung. „Es braucht sozialen Frieden. Und der kann nur auf Grundlage einer nachhaltigen Entwicklung entstehen.“ Helin Evrim Sommer (Linke) meint, „die verfassungsmäßige Aufgabe der Bundeswehr ist die Landes-und Bündnisverteidigung und nicht die Förderung der wirtschaftlichen und demokratischen Entwicklung in anderen Staaten“.

Dass es weiterhin Wanderungsbewegungen geben wird, weiß auch die Liberale Linda Teuteberg. „Es gilt, diese Bewegungen zu kontrollieren und zu steuern. Dazu gehört die Entwicklungszusammenarbeit, ein besserer Schutz der europäischen Außengrenzen und die Kooperation etwa mit den Staaten Nordafrikas, um Fluchtbewegungen schon an den Grenzen Europas aufzufangen.“ Und wie soll Entwicklung aussehen, wenn sie doch die Migration fördern könnte? „Entscheidend sind die richtigen Ansätze, die Perspektiven in den Herkunftsländern schaffen“, sagt Teuteberg. „Niemand verlässt gern seine Heimat.“ Und natürlich brauche Deutschland ein Einwanderungsgesetz.