Umwelt Verkehrsgerichtstag zweifelt Grenzwerte an

Verkehrsgerichtstag zweifelt Grenzwerte an

Goslar / Dorothee Torebko (mit dpa)

Der Deutsche Verkehrsgerichtstag bezweifelt, dass der Stickoxid-Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft für die Verhängung von Dieselfahrverboten berechtigt ist. Deshalb hat das Verkehrsexpertengremium in Goslar die EU-Kommission am Freitag aufgefordert, diesen zu überprüfen. Es sei wichtig, die Grenze „zeitnah auf ihre wissenschaftliche Fundiertheit und Belastbarkeit zu überprüfen“, gab das Gremium bekannt. Nur dann dürften Fahrverbote als Maßnahmen zur Luftreinhaltung überhaupt ergriffen werden.

Der Verkehrsgerichtstag reagierte damit auf eine Diskussion, die 100 Lungenärzte entfacht hatten. Die Mediziner hatten die geltenden Grenzwerte für Stickoxid und Feinstaub bezweifelt und damit eine öffentliche Debatte in Gang gebracht, bei der auch in der Regierungskoalition konträre Meinungen bestehen. Während das von der CSU geführte Verkehrsministerium den Vorstoß der Ärzte und damit die Diskussion über Grenzwerte begrüßt, hält das SPD-geführte Umweltministerium an den 40 Mikrogramm pro Kubikmeter fest.

Vorschläge für die Politik

So vielschichtig das Thema in der Öffentlichkeit diskutiert wird, so differenziert zeigte sich eine Meinungsumfrage unter deutschen Lungenärzten. Eines wurde im Ergebnis jedoch sofort klar: Die überwältigende Mehrheit richtet Ihren Fokus der Bemühungen nicht auf einzelne Grenzwerte, den alleinigen Kampf gegen Dieselabgase oder NOx, sondern auf den gemeinsamen sinnvollen Einsatz gegen Luftverschmutzung durch Verbrennungsprodukte im Allgemeinen.

Der Verkehrsgerichtstag, bestehend aus Vertretern von Automobilclubs, Versicherern, Politikern und Juristen, kommt jährlich zu Arbeitskreisen zusammen und berät über aktuelle Verkehrsthemen. Die Empfehlungen werden häufig von der Politik gehört und in Gesetzesvorhaben umgewandelt. Neben der anhaltenden Diskussion über die Luftschadstoff-Grenzwerte, sprach sich der Verkehrsgerichtstag auch für die Einführung von Abbiegeassistenten und Alkolocks in Autos aus. Verpflichtende Assistenz-Systeme sollen die Zahl der Abbiegeunfälle von Lkw verringern helfen. Mittels Alkolocks können betrunkene Fahrer nicht losfahren. Der Verkehrsgerichtstag forderte, den Einbau dieser Systeme in allen gewerblich genutzten Bussen und Lkw vorzuschreiben.