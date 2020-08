Im festgefahrenen Streit über die neue Straßenverkehrsordnung wollen Bund und Länder am Donnerstag das weitere Vorgehen beraten. Im Vorfeld der Gespräche auf Ebene der Staatssekretäre wurde nicht mit einer Einigung gerechnet. In Berliner Regierungskreisen hieß es, es handle sich um einen fachlichen und rechtlichen Austausch, es könnte eine Verständigung über das weitere Verfahren geben. An den Beratungen nehmen die Staatssekretäre der Verkehrs- und Innenministerien von Bund und Ländern teil. Wegen eines Formfehlers waren neue Bußgeldregeln außer Vollzug gesetzt worden. Dabei geht es vor allem um härtere Strafen bei zu schnellem Fahren.

Umstritten ist nun, ob zunächst nur der Formfehler korrigiert werden soll, das wollen die Grünen - oder ob auch die härteren Strafen für Raser abgemildert werden sollen. Das wollen vor allem unionsgeführte Länder sowie Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU). Sie sehen die neuen Fahrverbotsregeln als unverhältnismäßig an.

Scheuer hat am Mittwoch die Grünen aufgefordert, sich zu bewegen. Ein Kompromissvorschlag Ende Juli fand keine Mehrheit. Eine Lösung wird bis zur nächsten Sitzung des Bundesrats am 18. September angestrebt.