Kommentar Igor Steinle zu den Plänen der Kohlekommission Verbraucher ohne Stimme

Berlin / Igor Steinle

Die Rollen in der Kohlekommission, die einen für alle vertretbaren Ausstiegspfad aus der Kohleverstromung aushandeln soll, sind klar verteilt. Die Wirtschaftsverbände kämpfen für die Interessen der Unternehmen, Gewerkschafter für die Arbeitnehmer. Ministerpräsidenten setzen sich für ihre Länder ein und die Umweltverbände für den Klimaschutz. So weit, so gut und vollkommen legitim.

Die einzigen jedoch, die nicht mit am Tisch sitzen, sind diejenigen, die den Kohleausstieg mitbezahlen müssen: die Verbraucher. Es hätte Sinn ergeben, einem ihrer Interessenverbände einen Platz am Runden Tisch zu gewähren. So gäbe es wenigstens eine Stimme gegen die Forderungen, die inzwischen einem Fass ohne Boden gleichen – ohne dass nennenswerte Gegenleistungen für den Klimaschutz angeboten würden.

Selbstverständlich müssen deutsche Unternehmen wettbewerbsfähig bleiben. Doch gibt es in Deutschland sicherlich auch noch andernorts die ein oder andere Brücke, Schule oder Pflegeanstalt, die finanzielle Zuwendung benötigt. Auch daran sollten die Interessenvertreter in der Kohlekommission denken.