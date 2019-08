Trotz aller Drohungen: Schnell werden die USA ihre Truppen aus Deutschland nicht abziehen, doch die Probleme sind auch so groß. Warum sind die US-Truppen überhaupt in Deutschland? Das hat zum einen historische Ursachen; aus den einstigen Besatzern nach dem Zweiten Weltkrieg wurden Verbündete. Es gibt aber auch praktische Gründe: Für die USA sind die Basen in Deutschland verkehrsgünstige und sichere Stützpunkte. Das Luf...