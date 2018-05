Kommentar Helmut Schneider zur gelockerten US-Bankenregulierung US-Präsident lockert Vorschriften für Banken

Helmut Schneider

Man muss sich leider an die brachiale Rhetorik des US-Präsidenten gewöhnen. Trump nennt das Gesetz, mit dem sein Vorgänger Barack Obama auf die weltweite Finanzkrise reagiert hatte, „eine Katastrophe“. Das mag für ihn eine normale Zustandsbeschreibung sein; in Wirklichkeit ist Trumps Kraftmeierei das, was die Bayern einen „Schmarrn“ nennen.

Tatsächlich eine „Katastrophe“ war der von der US-Politik im Zusammenwirken mit den Großbanken verursachte zeitweilige Kollaps der Banken vor zehn Jahren. Die „Dodd-Frank“-Regeln waren die logische und von allen Experten eingeforderte Reaktion. Ihr Ziel: Es sollte nie mehr vorkommen, dass Banken aus Leichtfertigkeit und im Glauben an die Selbstregulierung des Systems zu hohe Risiken eingehen, die der Steuerzahler dann ausbaden muss. Ein richtiger Ansatz.

Entsprechende Instrumente wurden auch in Europa eingeführt: Höhere Eigenkapitalquoten und ausführliche Berichtspflichten beziehungsweise Kontrollen. Das mag vielleicht der Bürokratie zu viel sein – auch in Deutschland versuchen die kleineren Banken mit guten Argumenten die Übertreibungen der Regulierung zu stoppen. Die Richtung aber stimmt.

Man sollte jetzt nicht übertreiben und die Lockerung der Regulierung, die der Kongress jetzt beschlossen hat, als komplette Rolle rückwärts bezeichnen. Es ist eine Teilrolle rückwärts. Die wichtigsten Teile gelten noch, auch die Großbanken sind davon ausgenommen. Noch.

Die Gefahr droht, dass Trump und die Republikaner eine andere und bedeutsamere Regulierung kippen könnten: das Verbot von Finanzspekulationen auf eigene Rechnung. Das wäre dann tatsächlich eine „Katastrophe“.