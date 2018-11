Migration UN-Pakt: Spahn will Abstimmung in der CDU

UN-Pakt: Spahn will Abstimmung in der CDU

Berlin / André Bochow

In der CDU wächst der Widerstand gegen den UN-Migrationspakt. Jens Spahn fordert eine Abstimmung.

Der CDU steht eine neue Migrationsdebatte ins Haus. Nach dem Willen von Gesundheitsminister Jens Spahn, der sich um den CDU-Vorsitz bewirbt, soll der Parteitag Anfang Dezember über den UN-Migrationspakt abstimmen, den die Unionsfraktion bereits abgesegnet hat.

Justizministerin Katarina Barley (SPD) reagierte mit scharfen Worten auf den Vorstoß. Wenn Teile der CDU sich jetzt von den Vereinbarungen verabschieden wollten, „distanzieren sie sich nicht nur von Kanzlerin und Bundesregierung – sie suchen die inhaltliche Nähe zu AfD, Trump, Orban und Kurz“.

Spahn hatte in der „Bild am Sonntag“ dafür plädiert, dass der Pakt nicht an den Bürgern vorbei beschlossen werden solle. Eine deutsche Unterschrift im Dezember hält er für nicht zwingend: „Notfalls unterzeichnen wir eben später.“ Neben Spahn gelten Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer und der Polit-Rückkehrer Friedrich Merz als aussichtsreiche Kandidaten für die Merkel-Nach­folge, über die der Parteitag Anfang Dezember bestimmt. Spahn gilt nach neuesten Umfragen als chancenlos.

Kritik von den Grünen und der Linkspartei

Der CDU-Landesverband Sachsen-Anhalt lehnte den Migrationspakt am Wochenende ab, obwohl die Kanzlerin die Vereinbarung ausdrücklich verteidigt. In der Debatte würden „Lügen in die Welt gesetzt“, sagte Merkel. Im Gegensatz zu Behauptungen von Kritikern werde die Souveränität der Unterzeichner nicht beeinträchtigt.

Der Vorsitzende der Linkspartei, Bernd Riexinger, warf Spahn vor, sich mit „rechtslastigen Ausfällen“ im Gespräch zu halten. „Auch wenn es dem Pakt an rechtlicher Verbindlichkeit und ernsthafter Bekämpfung der Fluchtursachen mangelt, ist er ein Fortschritt.“ Die migrationspolitische Sprecherin der grünen Bundestagsfraktion, Filiz Pola, erklärte, die Union „dürfe sich nicht der rechten Allianz von AfD und Co. anschließen, die in dem Migrationspakt eine Verschwörung der Eliten zum Bevölkerungsaustausch sieht“.

