Vereinte Nationen Migrationspakt: Zwischen Fakten und Angst

Der UN-Pakt für Migration verstärkt die Zuwanderung, befürchten Kritiker. Befürworter halten ihn für einen Appell.

Der Migrationspakt der Vereinten Nationen, der Mitte Dezember verabschiedet wird, soll weltweit helfen, Zuwanderung zu steuern. Allerdings zieht er auch Kritik auf sich.

Was steht in dem Pakt?

Zusammenarbeit: Migration sei „eine Quelle des Wohlstands, der Innovation und der nachhaltigen Entwicklung“, preist der Pakt. Diese positiven Wirkungen könnten durch eine Steuerung optimiert werden. Allerdings könne kein Staat Migration allein bewältigen. Es bedürfe transparent erhobener Daten und objektiver Berichte. Außerdem müsse an den Grenzen eng zusammengearbeitet werden.

Bekämpfung von Fluchtursachen: Irreguläre Migration soll eingedämmt, Fluchtursachen bekämpft werden. „Migration sollte nie ein Akt der Verzweiflung sein“, heißt es in der Einigung, die allerdings unter anderen die USA, Österreich, Ungarn, Polen, Tschechien und Bulgarien nicht mittragen. Ein Frühwarnsystem soll humanitäre Krisen besser erkennen.

Schutz von Migranten: Bessere Informationen über legale Wege der Zuwanderung und über die Gefahren illegaler Einwanderung sollen Menschen schützen. Menschenschmuggel oder Ausbeutung auf dem Weg in die Zielländer will die Uno verhindern.

Integration: Migranten sollen dabei unterstützt werden, Teil ihrer neuen Gesellschaft zu werden. Die Internierung von Migranten dürfe nur als letztes Mittel angewandt werden. Der Diskriminierung von Zuwanderern soll ein Riegel vorgeschoben werden. Für die Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte seien faire und ethische Regeln erforderlich, Qualifikationen sollen leichter anerkannt werden können. Für Migranten werden reguläre Wege für die Einwanderung gefordert. Sie sollen soziale Unterstützungen erhalten.

Woran entzündet sich Kritik?

Angebliche Geheimhaltung: Kritiker werfen den Verhandlern Geheimhaltung vor. Allerdings wurden die Zwischenstände der Debatte im Internet dokumentiert. Auch der Schlusstext ist auf den Webseiten der Vereinten Nationen zu finden – neben einer englischen Fassung kann man den Entwurf dort auch auf Deutsch nachlesen.

Überbetonung der Chancen: In den Formulierungen sei zu positiv von den Möglichkeiten die Rede, die Einwanderung biete, hört man von Skeptikern. Sie mehre den Wohlstand der Aufnahmeländer, heißt es in dem Dokument. In der Tat werden darin vor allem die Risiken für Migranten dargestellt, weniger jene für die aufnehmenden Gesellschaften. Nur in einem Absatz ist die Rede davon, dass Länder die mit Migration verbundenen Sorgen aufnehmen sollen und es neben der Wahrung der Migrantenrechte auch um Sicherheit und Wohlstand in allen Gemeinschaften gehe.

Mangelnde Debatte: Im Pakt selbst ist zwar davon die Rede, dass die Vereinbarungen regelmäßig alle vier Jahre überprüft und gegebenenfalls ergänzt werden sollen. Vorab wurde in Deutschland über die Inhalte allerdings nur in fachlich interessierten Kreisen debattiert, etwa bei Flüchtlingsorganisationen. Das ist nicht ungewöhnlich für UN-Vereinbarungen.

Ermutigung für Zuwanderer: Vor allem aus rechtspopulistischen Parteien wird die Besorgnis geäußert, der Pakt öffne einer ungeordneten Zuwanderung Tür und Tor und könne so eine neue Welle auslösen. Es wird zum Beispiel darauf verwiesen, dass Zuwanderern Zugang zu einer Grundsicherung und zu Sozialleistungen gewährt werden soll. Das sind tatsächlich Forderungen aus dem Dokument. Allerdings ist das, genauso wie der restliche Inhalt, bereits geltendes Recht in Deutschland. Mit dem Pakt würde sich an der deutschen Migrationspolitik nichts ändern.

Vermischung von humanitärer Migration mit Arbeitsmigration: Der Migrationspakt will ein umfassendes Regelwerk für die Zuwanderung weltweit sein, auch jenseits Europas. Daher wird nicht explizit zwischen verschiedenen Ursachen des Umsiedelns unterschieden. Flüchtlinge werden nur implizit erwähnt. Für sie wird es einen eigenen „Globalen Pakt für Flüchtlinge“ geben.

Ist Deutschland gezwungen, den Pakt einzuhalten?

Im Text ist festgelegt, dass die Vereinbarung rechtlich nicht bindend ist und Staaten in Migrationsfragen souverän entscheiden können. Es handelt sich im rechtlichen Sinne nicht um einen Vertrag.

