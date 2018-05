Leitartikel Übertriebener Gesundheitswahn

Ulm / Tanja Wolter

Nein, dies hier ist keine Aufforderung, die Flasche Obstler aus dem Schrank zu holen und sich damit um den Verstand zu bringen. Es ist auch kein Appell, nach zehn Jahren Tabakentzug zum nächsten Zigarettenautomaten zu stürzen und wieder wild drauflos zu qualmen. Und dieses braune, klebrige Etwas namens Cola sollte auch niemand gleich eimerweise in sich hineinschütten. Schließlich wissen wir, dass all diese Verheißungen ziemlich ungesund sind und an unserer Lebenszeit nagen, dass Alkohol der Leber zusetzt, Rauchen der Lunge schadet und Zucker zuckerkrank macht.

Doch das ist nur ein kleiner Auszug aus dem dicken Buch der mächtigen Wächter über schlechte Angewohnheiten, ungesunde Lebensweisen und schädliches Brauchtum. Würstchen? Enthalten gesättigte Fettsäuren und machen – na was wohl – fett. Dunkle Pommes? Sind acrylamid-verseucht und damit krebserregend. Bier? Jedenfalls nicht „bekömmlich“, wie der BGH jüngst entschieden hat. Computerspiele? Achtung: Suchtgefahr. Rechnet man alle publizierten Gefahren zusammen, denen sich der leichtsinnige Konsument aussetzt, müsste er längst ein Wrack sein, wenn nicht unter der Erde liegen. Erst recht, wenn er alle Krankheiten zusammenrechnet, die er rein statistisch hat.

Genuss wird zum verdächtigen Verhalten

Natürlich sind Zigaretten, Alkohol, wenig Bewegung und Übergewicht schädlich, das ist erwiesen. Doch das schlechte Gewissen schlägt inzwischen schon beim Gläschen Wein zum Abendessen zu. Ein internationales Forscherteam kam kürzlich zu dem Schluss, dass auch kleine Mengen Alkohol unser Leben verkürzen. Selbst Genuss mit Vernunft wird damit zu einem verdächtigen, ja letztlich gesellschaftsschädlichen Verhalten erklärt. Was soll uns das sagen? Dass jeder dahin erzogen werden soll, 100 Jahre oder noch älter zu werden, wofür es dann Anleitungen von Gesundheitsphilosophen auf Youtube gibt? Oder geht es darum, die steigende Lebenserwartung mit einem hypergesunden Lebensstil abzufedern, damit das Gesundheits- und das Pflegesystem nicht irgendwann kollabieren?

Das Prinzip, das dahinter steckt, ist subtil und vielteilig. Pharmahersteller haben für alles eine Pille, auch für den Gesundheitserhalt. Die Lebensmittelindustrie bewirbt vermeintlich gute Produkte. Krankenkassen wollen möglichst vitale Versicherte, denn die sind billiger. Arbeitgeber wünschen sich Arbeitnehmer, die funktionieren. Die Politik lebt ihren Hang zum Erziehen aus und die Gesellschaft ihre Neigung zum Brandmarken. „Was, Du rauchst immer noch?“ ist eine dieser vorwurfsvollen Fragen.

Die an sich ja positive Debatte um richtige Nahrung und maßvollen Genuss hat sich mit der Zeit verselbstständigt. Der Trend zur Selbstoptimierung und zum Verzicht nimmt dabei absurde, mitunter fast schon autoritäre Züge an. Niemand will ja freiwillig krank oder übergewichtig werden. Aber es ist noch lange nicht gesagt, dass er es wird, wenn er gerne Bier trinkt oder Süßes isst. Und selbst wenn: Zur Freiheit gehört auch das Recht, selbst über seinen Lebensstil zu entscheiden.

