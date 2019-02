Kommentar Hajo Zenker zur Forderung nach einem Autopakt Überfälliger Anstoß

Berlin / Hajo Zenker

Der Verbrennungsmotor ist tot. Eigentlich. Nicht nur, weil uns das Prognosen seit Jahren versprechen, sondern weil die Öl-Vorkommen endlich sind und uns Förderländer den Hahn abdrehen können. Aber wie das so ist: Totgesagte leben länger. Der ebenfalls regelmäßig beschworene Siegeszug der Elektromobilität lässt noch auf sich warten. Und auch die Alternative der Brennstoffzelle, bei der Wasserstoff mit Sauerstoff reagiert und nur Wasserdampf aus dem Auto herauskommt, braucht länger und länger.

Gleichzeitig sorgen überschrittene Grenzwerte bei Stickoxid dafür, dass Diesel aus Innenstädten verbannt werden. Das macht Benziner attraktiv, die aber für zusätzliches CO 2 und Feinstaub sorgen. Ein ziemliches Durcheinander, das der Umwelt schadet, Diesel-Fahrer enteignet – und die Automobilbranche gefährdet.

Insofern ist es höchste Zeit für einen nationalen Pakt für die Autoindustrie, den Bayerns Ministerpräsident jetzt vorschlägt. Bund, Länder, Wissenschaft, Industrie, Gewerkschaften nicht nur an einen Tisch zum Gespräch zu holen, sondern tatsächlich Strategien abzustimmen, wie man vorankommt bei neuen Antrieben, bei der nötigen Infrastruktur, wie man eine eigene Batterieproduktion im Land ansiedelt, ergibt Sinn.

Ob das ausreicht, Deutschland irgendwann zum Technologieführer bei Antrieben und dem autonomen Fahren zu machen, wie Markus Söder meint, steht in Frage. Das haben sich nämlich schon die Chinesen vorgenommen, die das sehr stringent und mit sehr viel Geld angehen. Aber so ein deutscher Pakt könnte helfen, gerüstet zu sein für die Zeit, in der der Verbrennungsmotor tatsächlich nur noch im Museum steht.