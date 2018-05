Kommentar Dieter Keller zu China als Handelspartner Überall gleiche Regeln

Berlin / Dieter Keller

Freier Handel ist für eine Exportnation wie Deutschland besonders wichtig. Das gilt nicht nur für Waren, sondern auch für den Erwerb von Unternehmen in anderen Ländern. Bei China ist das immer noch nicht der Fall: Chinesische Investoren können problemlos Beteiligungen an deutschen Firmen erwerben. In einigen Fällen haben sie Betriebe sogar vor der Pleite bewahrt oder neue Stellen geschaffen.

Dagegen sind die Chinesen immer noch sehr erfinderisch, wenn Deutsche im Reich der Mitte Unternehmen gründen oder kaufen wollen. Meist geht das nur mit einheimischen Anteilseignern, die rechtlich oder faktisch das Sagen haben. Zwar gab es schon häufiger Versprechen, das zu ändern. Doch die lassen sich in einer Staatswirtschaft wie China leicht aushebeln. Ein demokratisches Land wie Deutschland kann das nicht so einfach.

Doch auch wir sollten Bereiche definieren, die zumindest in europäischer Hand bleiben müssen. Dazu gehört die Infrastruktur als Teil der Daseinsvorsorge. Es ist schwer vorstellbar, dass Chinesen ihre Stromnetzbetreiber aus der Hand geben würden. Dann muss das im umgekehrten Fall auch hierzulande gelten.