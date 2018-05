Abfall Trinkhalme und Geschirr aus Plastik vor dem Aus

Berlin/Brüssel / Igor Steinle/Christian Kerl

Bundesumweltministerin Schulze unterstützt EU-Vorschläge, Wegwerfartikel aus Kunststoff zu verbieten. Wohin die Gelder aus einer Abgabe fließen, ist noch unklar.

Die Pläne, gegen europaweit steigende Mengen an Plastikmüll vorzugehen, werden konkreter. Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) steht einem Vorschlag der EU-Kommission, von jedem Staat Gebühren auf die Abfälle einzuziehen, positiv gegenüber. „Eine Art Abgabe der Mitgliedsstaaten an die EU, die sich nach den nicht recycelten Verpackungsabfällen bemisst, finde ich interessant“, sagte Schulze dieser Zeitung. Für die Finanzierung könnte die Bundesregierung Unternehmen belasten, die nicht verwertbare Verpackungen verwenden.

Hintergrund ist ein Vorstoß der EU-Kommission, die die stetige Zunahme von Plastikmüll mit finanziellem Druck, dem Verbot bestimmter Einweg-Plastikprodukte und mehr Recycling eindämmen will. Ein entsprechendes Maßnahmenpaket will die EU-Kommission nach Informationen dieser Zeitung am Montag vorlegen. „Unser Vorschlag ist, dass jeder Mitgliedstaat pro Kilogramm nicht recyceltem Plastikmüll einen bestimmten Betrag an den EU-Haushalt abführt“, sagte EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger. In der Kommission denkt man an 80 Cent pro Kilogramm Plastikmüll. Ziel solle sein, dass 2025 in der EU 10 Millionen Tonnen Plastikabfälle zu neuen Produkten verwertet werden. Zurzeit sind es 2 bis 3 Millionen Tonnen jährlich.

Außerdem sollen Plastikgeschirr, Plastikbesteck, Strohhalme aus Plastik, Wattestäbchen und Plastikhalterungen von Luftballons von den Mitgliedstaaten verboten werden. Auch dafür zeigt sich Schulze grundsätzlich offen: „Ich werde die Vorschläge der EU unterstützen, wenn sie vernünftig sind.“ Dass Haushaltskommissar Oettinger sich allerdings allzu große Hoffnungen machen sollte, Einnahmen aus einer Plastikabgabe bei sich zu verbuchen, glaubt Schulze nicht: „Ob die Finanzminister damit einig sind, dass das Geld dann in den EU-Haushalt fließt statt bei den Mitgliedsstaaten zu bleiben, da habe ich eher Zweifel.“ Auch eine entsprechende Unternehmensabgabe an Recyclingsysteme wie den Grünen Punkt wäre denkbar.

Eine Plastiksteuer, die nicht die Staaten, sondern die Verbraucher treffen würde, haben mehrere Mitgliedstaaten abgelehnt, auch Umweltministerin Schulze ist dagegen. Sehr zur Empörung der Grünen. Für deren Fraktionschef Anton Hofreiter ist es nun höchste Zeit gegen den Plastikmüll vorzugehen. „Eine Abgabe auf Plastik dürfe „nicht länger tabu“ sein, sagte er. Die Bundesregierung habe sich zu lange „auf der vermeintlichen Vorreiterrolle als Recyclingmeister ausgeruht, dabei aber übersehen, dass Deutschland selbst zu den weltgrößten Müllproduzenten gehört.“ Eine Abgabe muss im Gegensatz zu einer Steuer übrigens zweckgerichtet sein.