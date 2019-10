Auf seinen aktuellen Großwahlplakaten ist der Ministerpräsident nicht zu sehen. Jedenfalls gibt es kein Bild. „Bodo Ramelow“ groß und „Die Linke“ klein, das muss genügen. Tatsächlich erfreut sich der erste linke Landesvater großen Zuspruchs. Dem Land geht es wirtschaftlich nicht schlecht. „Es gibt immer noch Bananen, obwohl ein Linker an der Macht ist“, witzelt der Ministerpräsident. In den Umfragen liegen die Linken vorn. „Wenn die FDP nicht in den Landtag kommt, reichen wohl 46 Prozent für Rot-Rot-Grün“, sagt Matthias Hey, der SPD-Fraktionsvorsitzende im Landtag. Andernfalls wird eine Regierungsbildung schwierig. Was vor allem damit zusammenhängt, dass die AfD auch in Thüringen sehr gut abschneiden wird. 20 bis 24 Prozent werden ihr vorausgesagt. Als Regierungspartner kommt die AfD für niemanden in Frage.

Das weiß man auch auf dem „Familienfest“ in Sömmerda. Am 26. Mai bei der Kommunalwahl holten hier die Linken 8 Sitze, die CDU 6, die AfD nur 3. Sömmerda ist keine AfD-Hochburg. Auf dem kleinen Brunnenplatz sitzen und stehen vielleicht 90 Männer und 10 Frauen. Es ist früher Nachmittag, es wird Bier getrunken. „Höcke kommt erst um Fünf“, ruft ein älterer Herr ins Handy. Björn Höcke, der AfD-Spitzenkandidat und rechter Flügelmann kommt meist um 17.00 Uhr zu den „Familienfesten“. Anderswo werden Hüpfburgen aufgebaut. In Sömmerda reicht ein Getränkestand. Nun sind etwa 200 Anhänger da. „Höcke, Höcke“, rufen sie. Der redet über „vaterlandslose Gesellen, von denen wir regiert werden“. Von der Klimapolitik, „die auf einer These beruht“, von denen, die aus Deutschland „eine multikulturelle Gesellschaft machen wollen, ob sie nun Ramelow heißen oder Merkel.“ Das übliche Höcke-Programm.

Das übliche Höcke-Programm

Wir müssen etwas gegen die tun“, sagt Martin Zieger, 23, der ein „Tote Hosen“-Sweatshirt trägt. „Das hat in Deutschland schon mal so klein angefangen. Ich habe einfach Angst, dass das wieder groß wird.“ Zieger gehört zu der kleinen Protestgruppe gegen den Höcke-Auftritt.

Gegen die AfD tritt auch Mike Mohring an, der Thüringer CDU-Chef. Einer seiner Mitkämpfer ist der Ex-Sportreporter Waldi Hartmann. Im Gothaer Hotel „Lindenhof“ treten sie vor Publikum auf. „Treff mit Waldi“ sozusagen. Hartmann über Höcke: „Ich habe Angst vor ihm. Diese Augen.“ Mohring über Höcke: „Da ist inhaltlich nichts da.“ Mohring, will Ministerpräsident werden. Aber wie? Mit den Linken und der AfD kann und will er nicht. Für eine Koalition mit SPD und FDP reicht es mit einiger Sicherheit auf keinen Fall. Ob die CDU noch einmal stärkste Partei wird, ist offen.

Mike Mohring will an die Macht

Und die anderen? Während die Grünen auch in Thüringen ein bisschen von der Stärke der Bundespartei profitieren werden, haben es die Sozialdemokraten extrem schwer. „Dass der Zustand der Bundes-SPD den Genossen in Thüringen nicht geholfen hat, ist offensichtlich“, sagt SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil. „Wir sind aber auf dem Weg die Partei zu stabilisieren.“ Einen Tag vor der Wahl werden die Ergebnisse der parteiinternen Abstimmung über den SPD-Vorsitz bekanntgegeben. „Ich glaube nicht, dass die Wahl in Thüringen von der Ergebnisverkündung des Mitgliederentscheides abhängt“, ist sich Klingbeil sicher. Der Gothaer Direktkandidat Matthias Hey, den Klingbeil im Wahlkampf unterstützt, sieht das anders. „Ich habe in der Konferenz der Fraktionsvorsitzenden davor gewarnt, die Ergebnisverkündung vor der Thüringen-Wahl zu machen.“

Schule steht an erster Stelle

Fragt man in Thüringen nach Wahlkampfthemen, dann liegt die Schulpolitik und der Unterrichtsausfall an erster Stelle. So die Umfragen. Aber am Wahlstand von Matthias Hey sieht das anders aus. „Es gelingt mir in zwei von zehn Fällen bei den Wählern, auf lokale Themen aufmerksam zu machen. Alle anderen reden von der Groko, Syrien, Rente, Merkel. Selbst die Landespolitik spielt eine untergeordnete Rolle.“

Und was ist, wenn es gar keine Regierungsmehrheiten gibt? Für diesen Fall hat Bodo Ramelow angekündigt, dass er einfach erst einmal im Amt bleibt. Vorsorglich wurde der Haushalt 2020 schon beschlossen. Dieses Politikverständnis sorgt in Thüringen gerade für einigen Unmut. Aber so wie bei der Behauptung Ramelows, die DDR sei kein Unrechtsstaat gewesen, findet auch der Behauptungswille des Ministerpräsidenten seine Anhänger.

