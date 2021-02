Hunderte weißer Kerzen steckten in dem sandigen Boden. In ihrer Mitte lagen ein paar irakische Fahnen, dutzende junger Leute kauerten um die Lichter herum. Sie trauerten um die 32 Toten in ihrem Wohnviertel Bab al-Sharqi, die ein Doppelanschlag auf den örtlichen Kleiderbasar aus dem Leben riss, da...