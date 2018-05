Asyl Stuhl der Bamf-Präsidentin Cordt wackelt

Nürnberg / André Bochow

Die Moto Guzzi wird immer erwähnt. Keine Beschreibung der Frau, die an der Spitze des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) steht, kommt ohne die Erwähnung des Motorrades aus, mit dem Jutta Cordt durch deutsche Landschaften donnert. Die aktuelle Lage im Bamf ist so, dass die 54-jährige Juristin bald ein wenig mehr Zeit für ihr Freizeitvergnügen bekommen könnte.

In der Debatte über Unregelmäßigkeiten in der Bremer Außenstelle kommen die Einschläge immer näher. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth hat eine Anzeige erhalten, die Jutta Cordt und weitere Bamf-Mitarbeiter betrifft. „Verdacht einer Beihilfe zum unerlaubten Aufenthalt im Bundesgebiet“ heißt die eventuelle Straftat. „Wir prüfen, ob ein solcher Verdacht besteht und ob Ermittlungen einzuleiten sind“, erklärte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Ermittelt wird allerdings noch nicht.

Nach eigenem Bekunden hat die Bamf-Präsidentin Nerven, „die so stabil sind, wie die Stahlseile der Golden Gate Bridge“. Das hat sie in 20 Jahren Leitungstätigkeit in der Bundesagentur für Arbeit bewiesen. 2016 wurde Jutta Cordt dann gefragt, ob sie Frank-Jürgen Weise auf dem Präsidentenstuhl des Bamf folgen wolle. Die von Mitarbeitern als „Planungsfreak“ beschriebene Juristin zögerte nur kurz.

Leicht war es von Anfang an nicht. Unter Vorgänger Weise hatte das Verhältnis zwischen Belegschaft und Führung des Hauses schweren Schaden genommen. Der Personalrat verklagte die Behördenspitze, weil Mitarbeiter an der Arbeitnehmervertretung vorbei eingestellt wurden. Cordt kündigte „konstruktive Zusammenarbeit“ an. Gleichzeitig wurde das Tempo bei der Antragsbearbeitung hochgehalten. Zwei Monate im Durchschnitt, darauf war Cordt stolz. Im November 2017 hielt ihr die Süddeutsche Zeitung vor, die Zahlen der positiven Bescheide würden regionale Unterschiede aufweisen. Darauf Cordt: „Es gibt nichts, was auf Unregelmäßigkeiten hindeutet.“

Solche Äußerungen könnten der als stets gut informiert geltenden Topmanagerin auf die Füße fallen. Denn seit Bremen sind Unregelmäßigkeiten unstrittig. Am 11. Mail sollte laut Cordt „die Innenrevision aufzeigen, ob es Unregelmäßigkeiten auch in anderen Außenstellen gibt“. Entscheidend aber ist, was Cordt zu welchem Zeitpunkt gewusst hat. Luise Amtsberg, flüchtlingspolitische Sprecherin der Grünen, macht der Präsidentin wenig Hoffnung für die Zukunft. In verschiedenen Interviews erlärte Amtsberg: „Wenn sich weiter verdichtet, dass die Leiterin des Bamf entweder Hinweise ignoriert hat oder nicht hinreichend informiert wurde, ist sie kaum mehr zu halten.“