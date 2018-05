Studie Studie: Kita-Beiträge ungerecht verteilt

Berlin / Michael Gabel

Für den Kita-Besuch geben ärmere Eltern einen deutlich größeren Teil ihres Einkommens aus als wohlhabendere. Das geht aus einer Studie der Bertelsmann-Stiftung hervor. Wer ein höheres Armutsrisiko hat, zahlt monatlich im Schnitt 118 Euro für die Kita-Unterbringung und damit rund zehn Prozent des Einkommens. Wer oberhalb der Grenze zur Armutsgefährdung liegt, wendet im Schnitt 178 Euro auf. Das sind rund fünf Prozent der Einkünfte.

Der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands, Ulrich Schneider, fordert deshalb für einkommensschwache Familien eine bundesweite Beitragsfreiheit. Darüber hinaus müsse die Bundesregierung „eine klare Priorität auf Qualitätsverbesserungen und den Ausbau der Platzangebote legen“. Eine Beitragsfreiheit für sämtliche Einkommensgruppen verlangt Schneider nicht. „Sie ist erst dann sachlich verantwortbar, wenn genügend Finanzmittel zur Verfügung gestellt werden“, sagte er der SÜDWEST PRESSE. Niedersachsen plant einen solchen Schritt. „Schlechte Qualität betrifft nicht alle Kinder gleichermaßen“, ergänzte Schneider. „Es sind vor allem Kinder aus sogenannten bildungsfernen Familien, bei denen diese Defizite zu Hause nicht kompensiert werden können.“

Begrenzter Spielraum

Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetags, Helmut Dedy, sieht auch eine teilweise Beitragsfreiheit kritisch. Zwar plane die Bundesregierung, in den kommenden drei Jahren zusätzliche 3,5 Milliarden Euro in die Kitas zu stecken. Der Spielraum für eine Entlastung der Eltern sei aber begrenzt. Das Geld solle vielmehr in eine bessere Kita-Qualität und einen Ausbau der Betreuung gesteckt werden.

Die Studie rät zu einem besseren Personalschlüssel für die Betreuung. Darüber hinaus müsse Kita-Leitungen mehr Zeit für organisatorische Aufgaben haben. Großen Verbesserungsbedarf gebe es auch bei der Qualität des Mittagessens. „Mehr frische Produkte und mehr Fisch“, müssten den Kindern angeboten werden, sagte Studienleiterin Anette Stein der SÜDWEST PRESSE.

Dass Kita-Betreiber ganz auf Beiträge verzichten könnten, hält man bei der Bertelsmann-Stiftung für illusorisch. Die Kosten dafür veranschlagt man auf bundesweit jährlich rund 7,3 Milliarden Euro – Geld, das der Bund nicht bereit sei auszugeben. Die Studie empfiehlt aber, Einkommensschwachen die Beiträge und Zusatzkosten – etwa für das Essen – zu erlassen. Dafür werden 730 Millionen Euro pro Jahr veranschlagt.

Der Koalitionsvertrag lässt offen, wofür die Mittel eingesetzt werden sollen. Die Vize-Fraktionschefin der FDP im Bundestag, Katja Suding, forderte Familienministerin Franziska Giffey (SPD) auf, Klartext zu reden. „Mehr Qualität bei gleichzeitigen Beitragssenkungen zu erreichen, ist mit den eingeplanten Mitteln unmöglich.“