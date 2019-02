Bundeswehr Streut um den neuen Veteranenbegriff

Berlin / Ellen Hasenkamp

Der Schriftsteller Axel Hacke ist einer. Der Komiker Michael Bully Herbig auch. Und natürlich der Freiherr und frühere Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg. Sie alle sind – zusammen mit rund zehn Millionen Deutschen – seit vergangenen November offiziell Veteranen der Bundeswehr. Axel Hacke hat das ein wenig schockiert, wie er kürzlich in seiner Kolumne schrieb: „Für mich klingt Veteran immer noch wie alter Knacker, mit Eisernen Kreuzen behängt vor dem Kriegerdenkmal herumsitzend.“

Doch weder mit hohem Alter noch mit hohen Auszeichnungen hat der Begriff etwas zu tun, sondern einzig und allein mit der Frage, ob man Soldat ist oder war. Wer seinen Wehrdienst halbwegs anständig hinter sich gebracht hat, ist ebenso Veteran wie der KSK-Elitekämpfer, der in Afghanistan ins Gefecht gegen die Taliban gezogen ist.

Genau da beginnen die Probleme. Wenn alle Veteranen sind, welchen Wert hat der Titel dann? Und was genau folgt daraus: Freie Fahrt mit Bus und Bahn? Ein neuer Feiertag? Am Ende Abzeichen für die Veteranenbrust, eiserne Kreuze gar?

Diese und andere Fragen wollen Ministerium, Verbände und Politiker in den nächsten Wochen klären. Das ist auch deswegen nicht leicht, weil sie damit unausgesprochen einen viel größeren Komplex zu klären haben: Während die Regierung seit einigen Jahren mehr deutsche Verantwortungsübernahme weltweit verspricht, reagiert das Volk eher skeptisch. Fürs Schneeschippen in Bayern ist die Bundeswehr beliebt, fürs Schießen in Mali eher nicht.

Zugleich soll die Definition, die Ministerin Ursula von der Leyen (CDU) vergangenen November veröffentlichte, auch intern eine gewisse Beruhigung herbeiführen. Aktive versus Ehemalige, Einsatzsoldaten versus Heimatstationierte, solche Gegensätze in der Truppe sollte die Festlegung hinter sich lassen: „Veteranin oder Veteran der Bundeswehr ist, wer als Soldatin oder Soldat der Bundeswehr im aktiven Dienst steht oder aus diesem Dienstverhältnis ehrenhaft ausgeschieden ist, also den Dienstgrad nicht verloren hat“, schrieb die Ministerin in ihrem Tagesbefehl.

Bereits von der Leyens Vorgänger, Thomas de Maizière, hatte in seiner Amtszeit mehrere Versuche gestartet, einen Veteranenbegriff zu definieren. Sein Vorschlag lautete: „Veteran ist, wer ehrenvoll aus dem aktiven Dienst der Bundeswehr entlassen worden ist und an mindestens einem Einsatz für humanitäre oder friedenserhaltene oder friedensschaffende Maßnahmen teilgenommen hat.“ Im vergangenen August stellte das Verteidigungsministerium fest: Die Bundesregierung nutze den Begriff Veteran nicht, „denn es gibt keine entsprechende Tradition in Deutschland“.

Jetzt also soll eine solche Tradition entstehen. Alle, die Dienst in der Bundeswehr leisten oder geleistet haben, verdienten „mehr Sichtbarkeit in unserer Gesellschaft“, findet die Ministerin. Denn im Gegensatz zu den USA ist es in Deutschland um die öffentliche Würdigung der Truppe eher schlecht bestellt. Der Reservistenverband hat einen Zehn-Punkte-Plan vorgelegt, der unter anderem die Forderung nach einem Abzeichen, einem Ausweis für ermäßigte Eintrittspreise und einem Veteranentag umfasst. Die AfD schlägt den 12. November als Gedenktag vor, den Geburtstag von Heeresreformer Gerhard von Scharnhorst und den der Bundeswehr. An diesem Tag im Jahr 1955 traten die ersten Freiwilligen in die Bundeswehr ein. Generalinspekteur Eberhard Zorn ist grundsätzlich für einen Veteranen-Tag, gab im Gespräch mit dieser Zeitung aber zu bedenken: „Die Frage ist, ob die Bevölkerung da mitkommt. Unsere Kultur ist eben eine andere. Das muss sich entwickeln, das können wir nicht anordnen.“

Gegen eine solche Entwicklung stemmt sich unter anderem die Linke. Ihr Verteidigungsexperte Alexander Neu sieht in Definition und Nutzung des neuen Veteranenbegriffs „einen weiteren Baustein in dem Bemühen, die Akzeptanz des Militärischen in der Gesellschaft zu erhöhen“. Er kritisiert zudem die „Teilung der Gesellschaft in gute Soldaten (Bundeswehr) und verachtenswerte Militärs (NVA)“. Denn wer nur in der früheren DDR-Armee gedient hat, ist vom neu definierten Veteranen-Begriff ausgeschlossen.