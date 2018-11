Parteien Streit um die Ausrichtung zermürbt Linke

Berlin / André Bochow

Frank Tempel ist nicht mehr in der Bundestagsfraktion. 2017 reichte Listenplatz 4 in Thüringen nicht. Auch mit dem Versuch, Bundesgeschäftsführer zu werden ist Parteivorstandsmitglied Tempel im Juni knapp gescheitert. Jetzt sagt er, die Linke befinde sich „in einem Zustand, der ohne weiteres zur Spaltung führen kann.“ Der gelernte Polizist nennt im MDR Ross und Reiter. „Sahra Wagenknecht betreibt, auch über ihre Sammelbewegung ‚aufstehen‘ rigoros den Versuch, eine Korrektur bisher beschlossener Flüchtlingspolitik und wird dafür genauso rigoros bekämpft.“

So offen sind die wenigsten Genossen, denen Sahra Wagenknecht in der Fraktion vorsteht. Wenn man verspricht, keine Namen zu nennen, hört man Sätze wie: „Ich habe die Schnauze so was von voll!“ Von physischer und psychischer Zerrüttung wird berichtet. Oder, dass Wagenknecht kaum Fraktionsarbeit leiste und alles ihrem Ko-Vorsitzenden Dietmar Bartsch überlässt. Wagenknecht-Anhänger klagen über „Inszenierungen“ und „Intrigen“. Hat nicht Parteichef Bernd Riexinger angekündigt, die Fraktionsvorsitzende zermürben zu wollen? „Natürlich gibt es auch persönliche Animositäten und Empfindlichkeiten“, sagt Fraktionsgeschäftsführer Jan Korte. Aber es steckt eben viel mehr hinter dem Streit. „Wir haben insgesamt eine Auseinandersetzung darüber, wie wir uns strategisch aufstellen wollen“, meint Korte.

Bisher war die SPD der Gegner

Der Konflikt schwele schon lange, meint Albrecht von Lucke von der Redaktion „Blätter für deutsche und internationale Politik“. Die Ironie bestehe darin „dass die Realos zu Fundamentalisten in der Flüchtlingsfrage geworden sind, während Wagenknecht und Co. hyper-realpolitisch und zugleich linkspopulistisch auf die AfD-Wähler zugehen“. Bislang konnte man sich auf den Gegner SPD konzentrieren. „Nun aber stürzen sich die Linken wieder auf die inneren Konflikte. Und das könnte ihr Ende sein.“

Jan Korte ist naturgemäß optimistischer. Er sieht die Gefahr einer Spaltung nicht. Aber er mahnt. „Dass es eine Partei links von der SPD überhaupt gibt, ist eine einmalige historische Leistung. Mit der darf man nicht spielen. Niemand darf das.“

Früher habe man Sahra Wagenknecht aus taktischen Gründen gewählt, erzählt eine Genossin. Nun sagen viele: „Ist mir egal“. Es müsse sich etwas ändern. Nur was? Wagenknecht ablösen und vielleicht Kipping und Riexinger gleich mit? Schmeißt Wagenknecht demnächst hin? „Ich gehe überhaupt nicht davon aus, dass das passieren wird“, sagt Jan Korte. „Ob es einem gefällt oder nicht: Sahra hat einen großen Popularitätswert in der Bevölkerung. Aber für alle Abgeordneten, auch für Sahra Wagenknecht, gilt: Sie haben die Interessen der Fraktion und der Partei zu vertreten. Punkt.“