Leitartikel Dieter Keller zur Diskussion über Steuerentlastungen Steuerentlastungen: Prioritäten setzen

Berlin / Dieter Keller

Weihnachten ist zwar schon sechs Wochen her. Aber bei Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) treffen immer noch jede Menge Wunschzettel ein. Und zwar sehr teure. Der Kompromiss der Kohlekommission funktioniert nur mit vielen Milliarden an Steuergeld. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) fordert eben mal 2,5 Milliarden Euro pro Jahr, damit für Betriebsrenten nur noch der halbe Krankenkassenbeitrag anfällt. Die Wirtschaft mahnt immer dringender Entlastungen bei den Unternehmenssteuern an, und die Union springt ihr bei. Zudem wird sie und allen voran ihr Wirtschaftsminister Peter Altmaier nicht müde, die vollständige Abschaffung des Soli zu fordern.

Die Liste ließe sich mühelos fortsetzen. Alle Wünsche haben zwei Gemeinsamkeiten: Jeder einzelne ist gut zu begründen. Aber nach den Vereinbarungen im Koalitionsvertrag sind sie nicht oder nur zu einem kleinen Teil finanziert. Dabei haben Union und SPD ausdrücklich vereinbart: Zusätzliche Dinge sind nur zu realisieren, wenn sich neue finanzielle Spielräume ergeben oder wenn an anderer Stelle gespart wird. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit.

Dass mehr Geld da ist als eingeplant, wird immer unwahrscheinlicher. Die Regierung hat ihre Wachstumsprognose für 2019 gerade auf ein Prozent gesenkt. Das klingt zwar tiefgestapelt. Aber es ist doch sehr wahrscheinlich, dass die Steuerschätzung im Mai, die darauf aufbaut, nicht noch höhere Steuereinnahmen verspricht, als sowieso schon eingeplant, sondern etwas weniger. Wobei sie immer noch deutlich höher ausfallen dürften als im letzten Jahr. Von wegen Einbruch.

Nach dem Motto „Angriff ist die beste Verteidigung“ hat Scholz jetzt mal in den Raum geworfen, man könne ja den Spitzensteuersatz von 42 auf 45 Prozent erhöhen. Unter Helmut Kohl habe er auch bei 56 Prozent gelegen. Das ist richtig. Nur gab es damals noch keinen Soli. Mit dem zusammen ist der Spitzensatz fast so hoch, wie von Scholz gefordert. Zudem trifft er Ledige bereits bei knapp 56 000 Euro Einkommen im Jahr. Das sind wahrlich nicht die Superreichen, sondern die Leistungsträger der Republik.

Die Koalition muss sich endlich zu der Erkenntnis durchringen, dass sie sich nicht alles leisten kann, sondern Prioritäten setzen muss. Vorrang darf nicht haben, was bei den Wählern am besten ankommt, sondern was den Standort, die Arbeitsplätze und damit auch die Steuereinnahmen am nachhaltigsten sichert. Das sind Entlastungen der Unternehmen. Deutschland ist auf dem besten Weg, das Industrieland mit den höchsten Unternehmenssteuern zu werden. Das ist Gift für Investitionen hierzulande. Man mag es nicht gut finden. Aber kein Betrieb ist daran zu hindern, eine neue Maschine in ein günstigeres Land zu stellen. Daneben sollte es noch für den Kohlekompromiss reichen, aber nur, wenn an anderer Stelle gespart wird. Es ist überfällig, dass sowohl Scholz und die SPD als auch die Union die Schützengräben verlassen, in die sie sich immer tiefer eingraben. Gefragt sind rasche Entscheidungen.

