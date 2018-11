Kraftstoff Folgen der Dürre: Sprit wird knapp

Berlin / Von Igor Steinle

Die Dürrefolgen haben die Tankstellen erreicht. Das Niedrigwasser der Flüsse führt zu Lieferengpässen, weil Schiffe halb beladen werden. Manche Zapfsäule ist bereits stillgelegt.

Autofahrern bleibt momentan nichts erspart. Nicht nur drohen in vielen Städten Diesel-Fahrverbote, an einigen Zapfsäulen fehlt sogar der Treibstoff, mit dem man in die Städte fahren könnte. Einzelne Tankstellen mussten den Verkauf von Diesel und Benzin sogar zeitweise einstellen, berichtet der Bundesverband Freier Tankstellen (BTF). Grund für den Lieferengpass ist die anhaltende Trockenheit in Deutschland.

Der ausbleibende Regen hat zu niedrigen Wasserständen in mehreren deutschen Flüssen geführt, was die Binnenschifffahrt stark einschränkt. Vor allem der Pegel des Rheins, der Hauptschlagader der Treibstoffversorgung Süd- und Westdeutschlands, macht den Tankstellen zu schaffen. „In den Tanklagern kommt nicht genug Treibstoff an, weil die Tankschiffe nur noch halb so viel oder noch weniger Benzin und Diesel transportieren können“, erklärt ein Sprecher des Tankstellen-Branchenführers Aral.

Welche Tankstelle der Benzinmangel dann treffe, sei zwar nicht vorhersehbar, sagt BTF-Geschäftsführer Stephan Zieger. Vor allem der Süden und Westen Deutschlands gilt jedoch als gefährdet. So sind die Raffinerien und Tanklager im Norden und Osten des Landes relativ gut versorgt, etwa durch die russische Erdölpipeline „Drushba“ (zu deutsch: Freundschaft). In Baden-Württemberg jedoch ist man auf Rheinschiffe angewiesen.

Zwischenfall in Raffinerie verschärft Situation

Umso mehr, da es in einer Erdölraffinerie im bayerischen Vohburg an der Donau erst im September eine Explosion gegeben hat. Der Produktionsort für Benzin ist deswegen nur noch zur Hälfte einsatzfähig. „Das verschärft die Situation in Süddeutschland“, sagt Alexander von Gersdorff, Sprecher des Mineralölwirtschaftsverbands (MWV).

Die Kosten für die komplizierte Versorgungslage zahlt der Endverbraucher. Die Spritpreise befinden sich laut ADAC auf Rekordniveau. Trotz sinkender Rohölpreise auf dem Weltmarkt kostet der Liter E10-Super bundesweit durchschnittlich 1,54 Euro. Die unterschiedliche Situation in Nord und Süd macht sich auch hier bemerkbar: Die Super-Preise in Karlsruhe und Rostock liegen derzeit etwa zwölf Cent auseinander. Dieselbe Entwicklung spielt sich beim Heizöl ab.

Der Automobilverband verdächtigt die Tankstellen, die Krise auszunutzen um die Preise stärker hochzuschrauben, als nötig wäre. Die Preisentwicklung lasse sich durch das anhaltende Niedrigwasser „nicht überzeugend begründen“, findet der Automobilclub. „Die bundesweite Preisgestaltung an den Zapfsäulen ist daher deutlich überzogen.“

Der MWV hat währenddessen aufgrund der außergewöhnlichen Situation eine Lockerung des Sonntagsfahrverbots für Lkw gefordert. Dabei würde ein Ausweichen auf die Straße die Situation höchstens abmildern. „Das ist, als ob sie ein Containerschiff durch einen Cinquecento ersetzen wollen“, erläutert von Gersdorff. Für 2000 Tonnen Ladung, die ein übliches Binnenschiff transportieren könne, bräuchte man mehr als 100 Tanklaster.

Binnenschiffer fordern staatliche Hilfe

Die Binnenschiffer hingegen fordern inzwischen staatliche Hilfe. „Für die klein und mittelständisch geprägte Branche sind derart lang anhaltende und intensive Niedrigwasserlagen existenzbedrohend“, warnt Martin Staats, Präsident des Bundesverbands der Binnenschifffahrt (BDB). Denn das Problem beschränkt sich nicht allein auf den Rhein: An Elbe und Oder ist die Verteilung von Containern ins Hinterland schon vor Monaten zum Erliegen gekommen. Und auch an der Donau erreichen die Pegel inzwischen Tiefststände.

Vorstellen kann sich Staats finanzielle Hilfen, wie sie die Forst- und die Landwirtschaft erhalten haben. Wegen der Dürre in ihrer Existenz bedrohte Landwirte erhielten vom Bund zwischen 150 bis 170 Millionen Euro. In der Schifffahrt blieben Betroffene jedoch auf Ausfällen sitzen, beklagt der Verband. Da meldeten die Behörden nur: verengte Fahrrinne. Die Bundesregierung will der Branche aber allenfalls bei Umrüstung auf klimaschonende Motoren entgegenkommen.

Dass sich die Situation bald ändert, ist nicht absehbar. „Dafür müsste es wochenlang kräftig regnen“, sagt MWV-Sprecher von Gersdorff. Die Bundesanstalt für Gewässerkunde bestätigt: „Die aktuellen Niederschläge sorgen eventuell für einen geringen Anstieg. Aber eine grundsätzliche Änderung ist nicht in Sicht“, sagt ein Sprecher. Die Branche wäre momentan schon froh, wenn sich die Lage nicht weiter verschlechtern würde. Das könnte bei einem frühen Wintereinbruch aber durchaus passieren. Der Rhein würde wegen seiner geringen Wassertiefe dann schneller zufrieren als sonst und die Schifffahrt weiter behindern.

Das könnte dich auch interessieren: