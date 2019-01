Interview Soziologe Hans Bertram über Kinderarmut

Berlin / Michael Gabel

Dass der Staat Alleinerziehenden und ihren Kindern nicht besser hilft, hält der Soziologe Hans Bertram für einen Skandal.

Zwei Risikogruppen sieht der Berliner Soziologe Hans Bertram für Kinderarmut: Alleinerziehende und Migranten. Der Mitautor mehrerer Studien für das Kinderhilfswerk Unicef fordert, dass der Staat gezielter Hilfen anbietet.

Welche Rolle für eine glückliche Kindheit spielt die finanzielle Ausstattung der Familien?

Vergleicht man die Bundesrepublik mit anderen europäischen Ländern, muss man zunächst einmal sagen, dass es den deutschen Kindern relativ gut geht, wenn man den Durchschnitt der Familien betrachtet, und zwar gleichermaßen in den neuen wie in den alten Bundesländern.

Woran liegt das?

Das liegt daran, dass wir in der Bundesrepublik inzwischen eine extrem hohe Beschäftigungsquote haben. Wenn beide, Vater und Mutter, arbeiten, reicht das in der Regel für ein angemessenes Leben für Kinder aus. Lebt aber jemand ohne Partner, wird es oft knapp. Dieses Problem ist seit Langem bekannt und noch immer nicht gelöst. Ich halte das für einen Skandal.

Was sollte der Staat tun?

Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Die eine ist: Man schafft im Steuerrecht das Ehegattensplitting ab und führt wie in Frankreich ein Familiensplitting ein, bei dem alle profitieren, die Kinder haben. Die relative Armut von Kindern von Alleinerziehenden könnte man dadurch halbieren. Eine weitere Möglichkeit wäre: Man führt eine negative Einkommenssteuer ein, die Alleinerziehende mit keinem oder einem geringen Einkommen wesentlich besser stellen würde als derzeit. Auch eine Kindergrundsicherung wäre eine Variante – da habe ich keine Präferenzen. Hauptsache, man hilft da, wo es in unserer Gesellschaft nicht funktioniert.

Welche Kinder sind noch armutsgefährdet?

Kinder in Migrantenfamilien zum Beispiel. Im Ruhrgebiet und teilweise auch in Berlin und Hamburg ist die relative Kinderarmut auch deshalb so hoch, weil dort viele Familien mit ausländischen Wurzeln leben. In Ostdeutschland ist das Problem ein anderes: Da führt eher der relativ hohe Anteil an Alleinerziehenden zu Problemen.

Das könnte dich auch interessieren: