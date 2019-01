Pro & Contra Soll es Fahrtests für ältere Autofahrer geben?

Berlin / Hajo Zenker

Nach dem Autounfall von Prinz Philip ist die Debatte um Tests für Senioren am Steuer erneut entbrannt. Auch unsere Redakteure sind geteilter Meinung.

Tests sind nötig, meint Redakteur Hajo Zenker

In einem Flächenland ist das Auto eine Grundvoraussetzung für Mobilität. Einkäufe oder Arztbesuche lassen sich häufig nur so mit überschaubarem Zeitaufwand realisieren. Kein Wunder, dass immer mehr Senioren immer länger hinter dem Lenkrad bleiben wollen.

Doch das ist gefährlich. Die Beteiligung der über 65-Jährigen am Unfallgeschehen steigt. Und zwar deutlicher als ihr Anteil an der Bevölkerung. Klar: Noch immer sind es vor allem junge Männer, die die Straßen unsicher machen. Aber die Älteren holen auf. Dabei fallen Senioren nicht durch Rasen auf. Sie haben Probleme mit dem Abstand und der Vorfahrt.

Und viel zu häufig fehlt die Einsicht, dass sich 50 Jahre unfallfreies Fahren nicht automatisch bis in alle Ewigkeit verlängern lässt. Sondern dass man sein Wissen über den Straßenverkehr, das Bremsen oder Einparken auffrischen muss. Und Sehtests sinnvoll sind. Viel zu wenige nutzen freiwillige Angebote. Um alle zu erreichen, muss der Gesetzgeber Tauglichkeitstests ab 65 Jahren verpflichtend machen. Die Politik traut sich bisher aber nicht – wegen der immer älteren Wählerschaft und der schwierigen Frage, wie häufig Tests angebracht sind.

Nötig ist das Gesetz trotzdem. Senioren tragen bei einem Unfall in zwei von drei Fällen die Hauptschuld – bei über-75-Jährigen sogar in drei von vier Fällen. Das Risiko, bei einem Unfall oder an dessen direkten Folgen zu sterben, ist bei den Älteren etwa drei Mal so hoch wie in jüngeren Altersgruppen. Das kann man nicht länger tatenlos hinnehmen. Und muss Senioren zu regelmäßigen Tests zwingen – zumindest so lange, bis uns allen autonomes Fahren möglich ist.

Bloß nicht, sagt sein Kollege Michael Gabel

Welchem Autofahrer ist das nicht schon passiert: Der Wagen vor einem schleicht dahin, und am Steuer sitzt – natürlich! – ein „Rentner mit Hut“. Das ärgert manchen. Und schnell kommt der Reflex: Warum hat der noch den Führerschein? Doch die Reaktion ist falsch, denn vorsichtiges Fahren hat nichts mit mangelnder Verkehrstüchtigkeit zu tun. Im Gegenteil: Mancher Raser sollte sich an der ruhigeren und bedächtigeren Fahrweise vieler Älterer lieber ein Beispiel nehmen.

Kritiker fordern Fahrverbote oder Tauglichkeitsprüfungen für Senioren. Sie führen ins Feld, dass immer mehr Ältere an Autounfällen beteiligt sind. Das stimmt zwar. Aber der Grund ist simpel: Ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung steigt. Eine Statistik des ADAC macht deutlich, wie vergleichsweise ungefährlich Rentner im Straßenverkehr sind: Demnach ist die Generation 65plus nur an 16 Prozent der Unfälle mit Personenschäden beteiligt, obwohl sie 21 Prozent der Bevölkerung ausmacht.

Der Großteil der Senioren ist ohnehin bereit, ab einem gewissen Alter das Autofahren einzuschränken oder ganz einzustellen. Das hebt sich wohltuend vom Altersstarrsinn eines Prinz Philip ab, der das Lenkrad einfach nicht loslassen kann. Solche Risikofahrer aus dem Verkehr zu ziehen, geht auch heute schon. Denn bereits jetzt haben Ärzte die Pflicht, fahruntaugliche Patienten vom Steuer fernzuhalten; sie müssen dieser nur konsequent nachkommen. Ansonsten ist die Polizei dafür zuständig, Senioren mit auffälliger Fahrweise zu kontrollieren und gegebenenfalls den Führerschein einzukassieren. Bei Alkoholverstößen klappt das ja auch ganz gut.

Das könnte dich auch interessieren: