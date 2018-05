Kommentar Michael Gabel zur Job-Offensive im Sozialbereich Schwierige Personaloffensive in Sozialberufen

Berlin / Michael Gabel

Es geht Schlag auf Schlag: Nachdem Gesundheitsminister Spahn angekündigt hat, Tausende neue Stellen in der Pflege zu schaffen, legt Familienministerin Giffey nach. Mit einer Fachkräfte-Offensive will sie die Personalnot in Kitas in den Griff bekommen. Dass die Bundesregierung nun plötzlich ihr Herz für die Sozialberufe entdeckt, hat einen einfachen Grund: Der Ärger über Missstände in der Pflege und über fehlende Kita-Plätze ist inzwischen so groß, dass er nicht länger zu ignorieren ist.

Alle Pläne ändern aber nichts daran, dass Menschen fehlen, die für die Berufe gewonnen werden können. Im Handel, im Handwerk, in der Digitalbranche – überall mangelt es an Fachkräften. Um mithalten zu können, müssen die Sozialberufe deutlich attraktiver werden. In der Pflege liegen die Vorschläge auf dem Tisch: bezahlte Freizeit zur Regeneration, Prämien für Berufsrückkehrer, Anreize für Teilzeitkräfte zur Aufstockung. Pfleger und Erzieher müssen auch besser bezahlt werden. Doch all dies dürfte nicht reichen. Deshalb werden Ausländer, die sich für diese Berufe interessieren und bereit sind, Deutsch zu lernen, ebenfalls dringend benötigt.